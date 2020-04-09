İstanbul'da doğalgaz patlaması! 4 kişi yaralandı

Olay, bu akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesindeki Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katında doğalgazdan kaynaklı patlama oldu. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Patlamada evdeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamada yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

4 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye tarafından patlamanın yaşandığı binadan çıkarılan bir kadın bir süre ambulansın olay yerine gelmesini bekledi. Bu arada fenalaşan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen ambulans olay yerine giremeyince itfaiye erleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE ALDIRMADILAR

Polis ekipleri, koronavirüs tehlikesine aldırmadan toplanan kalabalığı dağıtmakta zorlandı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyardı. Patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.