İstanbul’da dolu etkili oluyor
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oluyor.
Kaynak: İHA
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