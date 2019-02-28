İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul’da dolu etkili oluyor

İstanbul’da dolu etkili oluyor

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

İstanbul’da dolu etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oluyor.

İstanbul’da dolu etkili oluyor

İstanbul’da dolu etkili oluyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.