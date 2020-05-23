İstanbul'da dolu sürprizi

İstanbul'da, sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla devam ederken bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gözlendi.

Ramazan Bayramı arifesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da gök gürültülü seyreden yağışlar aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığı saat 10.00 itibarıyla 12 derece olarak ölçüldü.



Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu. Esenyurt'tye öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.