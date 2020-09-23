İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu

İstanbul Küçükçekmece henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine girdi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken olay yerine gelen polis birçok kişiyi gözaltına aldı.