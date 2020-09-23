İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu
İstanbul Küçükçekmece henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine girdi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken olay yerine gelen polis birçok kişiyi gözaltına aldı.
Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde yaşanan olayda iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle Döner bıçağı, masa ve sandalyelerle birbirine saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp olayla ilgili inceleme başlattı.
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23 Eylül 2020 Çarşamba 13:36
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