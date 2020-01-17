İstanbul’da düzenlenen operasyonda 2’si FETÖ üyesi 18 kanun kaçağı yakalandı

İstanbul'da bu sabah kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kanun kaçaklarına yönelik 27 ilçede düzenlenen operasyonda ikisi FETÖ üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarından haklarında 2 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde 27 ilçede 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranması bulunan toplam 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 41 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 18 şüphelinin, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA