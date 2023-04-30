İstanbul'da düzensiz Afgan göçmenler yakalanarak ülkelerine gönderildi!

İstanbul’dan 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 33 bin 879’a ulaştı. Yakalanan yasa dışı düzensiz göçmenler İstanbul havaalanına getirilerek Afganistan Hava Yolları uçağına bindirilerek ülkelerine gönderildi.



11 BİN 124 AFGAN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, yılbaşından bu yana Afganistan’a 21’inci charter (özel uçak) seferi İstanbul’dan gerçekleştirildi. Böylece bu yıl Afganistan’a düzenlenen 21 charter sefer ile 3 bin 415 kişi, tarifeli uçuşlarla ise 7 bin 709 kişi olmak üzere toplam 11 bin 124 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.



Haberin Devamı

33 BİN 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 33 bin 879’a ulaştı. Öte yandan, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan 16 bin 70 terke davet çerçevesinde işlemleri devam eden bin 620 olmak üzere toplam 17 bin 690 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor. Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilirken, yine sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın başlangıcından bu yana 74 bin 981 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de 34 bin 986 düzensiz göçmen yakalandı.