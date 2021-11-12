İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi! Yüzde 25'lik artış meclis toplantısı ile resmileşti

İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi ve gramajın değişikliğe uğraması uzun zamandır tartışma konusu olmuştu.

BUGÜNKÜ TOPLANTI İLE RESMİLEŞTİ

Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı ile resmileşti.

Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncıların, 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi. Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.

BAZI İLÇELERDE ZAMDAN ÖNCE UYGULANAN FİYAT ARTIŞI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

İstanbul'da bazı ilçelerde fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.