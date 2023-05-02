İstanbul'da eski damat ortalığı karıştırdı! Kayınpederine öfkelenince bakın ne yaptı!

İstanbul Kağıthane'de eski damat, kayınpederi ve kayınvalidesinden boşandığını öğrenince ortalığı birbirine kattı. Kayınpederinin aracına sopayla saldırdı.

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İstanbul'da eski damat ortalığı karıştırdı! Kayınpederine öfkelenince bakın ne yaptı!

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, Vural Ç. ikinci evliliğini yaptığı eşinden bir süre önce ayrıldı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen eski damat Umut C. ise kayınpederi Vural Ç.’yi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Vural Ç. şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditlerini sürdüren Umut C., Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa geldi. Burada Vural Ç.’nin park halindeki aracına kendi aracıyla defalarca çarpan şahıs, ardından araçtan indi. Sopayla araca saldıran şahıs, mahalleliye adeta korku dolu anlar yaşarttı. Olayın ardından şahıs ardından aracına binerek kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

İstanbul'da eski damat ortalığı karıştırdı! Kayınpederine öfkelenince bakın ne yaptı!

"BURADA ADETA TERÖR ESTİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Banu Kızılırmak, “Araçla arkadan arabaya vurdu ve camlar kırıldı. Akşamüzeri geldi ‘güm güm’ diye bir ses duyduk deprem olduğunu sandık. Şapkalı bir genç çocuk, komşunun kızıyla ayrılmışlar. Arabaya vurdu camları kırdı, çok ses çıktı komşular hepimiz uyandık. Komşu aşağıya indi, eline taş alacaktı az daha vuracakken o esnada polisler geldi. Komşuda şikayetçi olmak için karakola gitti. Burada adeta terör estirdi. Duyduğumuza göre komşum eski eşinden boşanmış. Damadı da boşanmayı sindirememiş. Vurduğu araç kızın babasının aracı, araca maddi zarar vererek kızın babasından intikam almaya çalışıyor. Arabanın camları tuzla buz oldu. Daha sonrası polisler geldi inceleme yaptı arabayı da çekici çağırıp götürdüler” dedi.

İstanbul'da eski damat ortalığı karıştırdı! Kayınpederine öfkelenince bakın ne yaptı!

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.’yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına aşınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da eski damat ortalığı karıştırdı! Kayınpederine öfkelenince bakın ne yaptı!

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