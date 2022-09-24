İstanbul'da eski elti dehşet yaşattı! 17 yerinden bıçakladı, vücuda kaynar su döktü ardından...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Behice Çayıroğlu'na eski eltisi normal bir şekilde oturmaya geldi. Bir anda gelişen olaylar sonra Behice Çayıroğlu eltisi tatafından hayatı boyunca unutmayacapı eşyler yaşadı.

Eltisi Esma Ayan tarafından 17 kere bıçaklanıp ardından vücuduna kaynar su dökülerek yakın Behice Çayıroğlu yaşanan olay sonrası eminyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

DARBE ÜSTÜNE DARBE YEDİ

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda yatan ve 2 ay sonra taburcu edilen Behice Çayıroğlu "Olay günü kahve içmek için beni aradı. Akşam 16.30-17.00 civarıydı. Eve geldi, kahvemizi içtik. Daha sonrasında balkona çıktı, içeri geldi ve faturalarımı ödeyip geleceğim çay demle dedi. Dışarıya çıktı, 25 dakika sonra geri geldi. Kızım meyve istemişti. Ona meyve soydum, meyve bıçağını da tezgahın üzerinde bıraktım. Daha sonra tekrar eski eltim, balkona çıktı. Geri gelmiş, benim arkam dönüktü. Tezgahın üzerinde duran bıçağı alıyor. İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim. Ne olduğunu anlayamadan kafam vurmaya başladı. Sonra yere düştüm ve ısıtıcıda kaynayan suyu başımdan aşağı döktü. 17 kez bıçakladı" dedi.

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KIZINA DA YANI ŞEYLERİ YAPACAKTI

Eltisi tarafından bıçaklandığı sırada içeriye kızının geldiğini söyleyen Çayıroğlu "Ben masanın altına kaçmaya çalışıyordum o anda. Kızımın ayaklarını görünce burada durmaması gerektiğini, dışarıya çık dediğimi hatırlıyorum. Kızım kapıyı açtı, tam dışarıya çıkacaktı, kapıya doğru yöneldi. Kapıyı kapattı. Kızım için 'dışarıya çıkamaz, onunla işim var, sıra ona da gelecek' dedi. Bunu duyunca onun üzerine atladım. O sırada kızım kapıyı açtı ve dışarıya çıktı. Beraber çığlık attık. Beni tekrar omzumdan yakaladı. Kapıya doğru yönelmiştim. Bu sefer omuzlarıma bıçak vurmaya başladı. Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı. Ben de kendimi merdivenlerden atıp komşuya sığındım. O da kaçmadı ve evde bir müddet bekledi. Daha sonra aşağıya inmiş. Bana vurduğu bıçağı da komşumuzun kapısının önüne bırakıp gitmiş. Oturma odamda camım açıktı. Kızım o korkuyla kendini camdan da atabilirdi." şeklinde konuştu.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Yaşana olay sonrası gözaltına alınan elti Esma Ayan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Ayan'ın şizofreni rahatsızlığı olduğu, rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül'e kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü belirtildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince Ayan hakkında mevcut rahatsızlığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verildi." açıklaması yapıldı.