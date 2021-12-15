İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Silivri'de başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Aralık Salı günü yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 15 Aralık itibarıyla düşerek batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde de mevsim normalleri altına düşeceği belirtilmişti. Meteorolojinin uyarıları sonrası bugün, İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Öte yandan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde akşam başlayan kar Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor. Kentin kuzey bölgesindeki yerleşimlerde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor. Bu nedenle henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava hakim. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yüksek kesimlere ara ara kar düşüyor. Tekirdağ'da sabaha karşı karla karışık yağmur bekleniyor.