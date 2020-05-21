  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı

İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı

İstanbul Ataşehir'deki bir parka oğlu U.K. ile tartışan baba S.K. oğlunu tabanca ile vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.K. hayatını kaybederken baba S.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldıDumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildiŞanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi

İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılarİftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar

Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdüAdıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:04

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Güney Kıbrıs Ordusu’ndaki işkence ve dayak görüntüleri ortalığı karıştırdı!
Güney Kıbrıs Ordusu’ndaki işkence ve dayak görüntüleri ortalığı karıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!
İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı
İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı
Tekirdağ’dan akıl almaz görüntü! Motosikletle dev varil taşıdılar
Tekirdağ’dan akıl almaz görüntü! Motosikletle dev varil taşıdılar
Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı
Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı
Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı
Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı
Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!
Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü