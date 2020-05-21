İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı
İstanbul Ataşehir'deki bir parka oğlu U.K. ile tartışan baba S.K. oğlunu tabanca ile vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.K. hayatını kaybederken baba S.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 17:04
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