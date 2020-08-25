İstanbul'da eylem hazırlığı yapan DEAŞ'li terörist kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerinin hain eylemlerine karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda terör örgütü DEAŞ üyesi H.S. isimli bir teröristin Gaziantep'ten İstanbul'a geldiği istihbaratını aldı. Teröristin Küçükçekmece'de bulunan bir otelde kaldığını tespit eden ekipler H.S.'yi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Ekipler, şahsın kaldığı otel odasında yaptığı aramada 1 AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 150 adet fişek ele geçirdi.Hücre üyesi H.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

KEŞİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, zanlının eylem öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde keşif yaptığı anlar ve polisin operasyon anı kameralara yansıdı.