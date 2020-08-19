İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C üyesi 2 terörist yakalandı

İstanbul, Beylikdüzü'nde yakalanan iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C üyesi olarak örgüt adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin saklandığı depoda çok sayıda sakıncalı madde ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında yakalanma kararı çıkartılarak çalışmalara başlandı.

Açılan soruşturma kapsamında 10 Ağustos tarihinde Beylikdüzü'nde bir depoya operasyon düzenlendi. Burada yakalanan ve terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulundukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Depoda yapılan arama sonucunda, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere istiflenmiş 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemelere ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.