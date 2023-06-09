İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!

İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aranan 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bir operasyon başlattı.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması olan "ByLock"u kullanan, Bankasya hesabı bulunan ve örgütün bölgesel veya mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanları veya ankesör ve büfelerden yapılan sabit hat aramalarının kayıtlarını içeren 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire, ihraç edilmiş hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri için gözetim altına alındı.

New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!

El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!

İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!

Pendikspor tarih yazarak, tarihinde ilk kez süper Lig'e çıkmayı başardı, İşte o tarihi muhteşem görüntülerPendikspor tarih yazarak, tarihinde ilk kez süper Lig'e çıkmayı başardı, İşte o tarihi muhteşem görüntüler

Kapıkule sınırında 1 milyon liralık operasyon! Ülkeye giriş yapan yolcu otobüsü takibe alındıKapıkule sınırında 1 milyon liralık operasyon! Ülkeye giriş yapan yolcu otobüsü takibe alındı

Pendikspor tarihinde ilk kez muhteşem bir başarı elde ederek Süper Lig'e Yükselmeyi başardıPendikspor tarihinde ilk kez muhteşem bir başarı elde ederek Süper Lig'e Yükselmeyi başardı

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu' yapıldı çok sayıda gözaltı var
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu' yapıldı çok sayıda gözaltı var
Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi
Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?
New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!
New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!
Son Haberler
İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!
İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!
El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!
El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!
Acun Ilıcalı 2. takımını İrlanda Premier Liginden almayı tercih etti!
Acun Ilıcalı 2. takımını İrlanda Premier Liginden almayı tercih etti!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!
El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
Çok Okunanlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!
Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
AK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Uzmanlar artacak mevsim sıcaklarına karşı bilgilendirdi
Uzmanlar artacak mevsim sıcaklarına karşı bilgilendirdi
Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!
Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu