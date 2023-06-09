İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bir operasyon başlattı.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması olan "ByLock"u kullanan, Bankasya hesabı bulunan ve örgütün bölgesel veya mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanları veya ankesör ve büfelerden yapılan sabit hat aramalarının kayıtlarını içeren 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

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Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire, ihraç edilmiş hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri için gözetim altına alındı.

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