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  3. İstanbul'da FETÖ operasyonu gerçekleşti! 54 kişi gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu gerçekleşti! 54 kişi gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
26 Kasım 2019 Salı 10:46

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