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  3. İstanbul'da FETÖ operasyonu! Haklarında gözaltı kararı verilen 25 Bylock kullanıcısından 16'sı yakalandı!

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Haklarında gözaltı kararı verilen 25 Bylock kullanıcısından 16'sı yakalandı!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 25 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Haklarında gözaltı kararı verilen 25 Bylock kullanıcısından 16'sı yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Haklarında gözaltı kararı verilen 25 Bylock kullanıcısından 16'sı yakalandı!

9 FİRARİ ARANIYOR

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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