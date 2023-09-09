İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

Beyoğlu'nda iki dolandırıcı arsa satışı yalanıyla bir iş adamının tuzağa düşürdü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

Beyoğlu'nda iki dolandırıcı arsa satışı yalanıyla bir iş adamının tuzağa düşürdü. Satış için adamı 60 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 610 bin lira) ile kafeye çağıran dolandırıcılar, parayı streçleme bahanesiyle adamdan alıp sahteleriyle değiştirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin saklandıkları otelde yakaladığı iki şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.20 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Macit Ş. (45) bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ve ihraç fazlası mal satışı yaptığını iddia edilen şahıslarla tanıştı. Şahıslar ardından görüşmelerinde iş adamına ihraç fazlası mal dışında kelepir arsa da satışı yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine anlaşma arsa satışına dönüştü.

1 milyon 610 bin lira dolandırdılar

Anlaşmalarının ardından şahıslar, iş adamına arsa için anlaştıkları 60 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 610 bin lira) ile söyledikleri kafeye gelmesini istedi. Kafeteryaya giden iş adamına şahıslar, notere gitmeden önce değiştirilme ihtimalini karşın paraları kontrol edip streçleme yapmak istediğini söyledi. Şahıslar, aldığı paraları streçleme esnasında yere düşürür gibi yaparak masanın altına

daha önce kendileri tarafından yerleştirilmiş streçli sahte paralarla kaşla göz arasında değiştirdi.

Streçleme bahanesiyle sahteleriyle değişti

Çantayı geri veren şahıslar ve iş adamı notere gitmek için kalktı. Ardından şahıslar gerçek paralarla, iş adamı ve arkadaşı da sahte paralarla birlikte olay yerinden ayrıldı. Ancak şüpheli şahıslar notere gelmedi. Satıştan vazgeçtiklerini düşünen iş adamı, iki gün sonra paraların sahte olduğu ve dolandırıldığının farkına vardı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisinden kaçamadılar

Olayın ardından iş adamının şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Fırat T.(39) ve Derviş K.(41) isimli şahısların otelde kaldıkları belirlendi. Şahıslar Asmalı Mescit Mahallesi'nde tespiti yapılan otelde yakalandı.

41 bin 300 dolar ele geçirildi, şahıslar tutuklandı

Ayrıca yapılan aramada iş adamına ait 41 bin 300 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; Fırat T.'nin 14, Derviş K.'nın ise 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 2 şahıs, "nitelikli dolandırıcılık" ve "parada sahtecilik" suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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