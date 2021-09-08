Halk Ekmek'in zammını gerekçe gösterdiler! Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı konumda olan Halk Ekmek, 2020 Eylül’de %33 ve 2021 Temmuz ayında %25 olarak ekmeğe 2 defa zam uyguladı. İTO’ya bağlı konumda olan fırınlar ve İstanbul Fırıncılar Odası ise nisan ayında yapılan 21 zammın sonrasında ağustos ayında ikinci kez zam isteğinde bulundu. Bahsi geçen zamlar ile birlikte ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul Halk Ekmek’te yüzde 60’tan fazla artarak 3 liradan 5 liraya yükseldi.

ZAM KABUL EDİLİRSE HALK EKMEK'E TALEP YÜKSELECEK

Diğer fırınlarda ise ekmeğin kilogram fiyatı 7,5 liradan 9,09 liraya yükseldi. İstenilen son zammın kabul olması durumunda ise fiyatı 11 liraya yükselmiş olacak. Uzmanlar istenilen bu son zam ile birlikte halk ekmeğe olan talebin yükseleceğini belirtiyor.

UN FİYATLARI YÜKSEK DURUMDA

Ekmek üretiminin en önemli paydası un. Salgın koşulları ile birlikte un fiyatları aşırı yükseldi. Ekmeğin maliyetinin %30-35ini oluşturan undaki fiyat artışı doğrudan ekmek fiyatına etki ediyor. 2020 yılı başında 103 lira olan bir çuval un, şu anda 180 lirayı bulmuş durumda. Nisan ayından bu güne artış oranı %40’ı aşmış durumda. Enerji maliyetleri %37 artarken, işçilik maliyetleri %22 artmış durumda.

ZAM İSTEDİLER

Bu zamlar dolayısıyla Halk Ekmek son bir yıl içerisinde 2. kez zam yaparken, İstanbul Fırıncılar Odası ve İTO’ya bağlı fırınlar 2. kez zam talep etmek zorunda kaldılar. Yapılan zamlar sonrasında İstanbul’daki ekmek tüketiminde yüzde 10 payı olan Halk Ekmek yüzde 66 zam yapmış oldu. Diğer fırınlardaki zam oranı şu anda %21. (%21 zam talep edildi fakat onay bekleniyor.)



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