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İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı hava raporuna göre, 20 Mayıs Perşembe günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtınanın hızının saatte Karadeniz'de saatte 80, diğer bölgelerde ise 60 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!İstanbul'da fırtına alarmı: Saatte 60 km'ye ulaşacak! İşte 20 Mayıs Perşembe il il, haritalı hava durumu!

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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