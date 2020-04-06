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İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR 

İstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR 

İstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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Sahildeki dalgalar

-Ağaçların sallanması

-Detaylar

Kaynak: DHA




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