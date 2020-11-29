İstanbul'da gece öldürülen şahsın cansız bedeni sokağa çıkma yasağı bitince fark edildi!

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2403. Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda, bir kişi bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Sokağa çıkma yasağının olduğu zaman diliminde yaşanan kan donduran olayda yere yığılan şahıs bir daha kalkamadı.

YASAK BİTİNCE GÖREBİLDİLER

Adının C.B olduğu öğrenilen şahıs sabah sokağa çıkma yasağı bitince dışarı çıkan bina sakinleri tarafından buldu. Bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından C.B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.