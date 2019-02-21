İstanbul'da gece sis etkili oluyor 

İSTANBUL'da gün boyu etkili olan sis gece saatlerinde kendisini gösterdi. Görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü.

İstanbul'da sis etkili oluyor. Gün boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gece saatlerinde de etkisini gösteren sis nedeniyle bazı ilçelerle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Taksim Meydanı da sis altında kaldı. Sis altında kalan Cumhuriyet Anıtı önünde vatandaşlar fotoğraf çekildi.

SİLİVRİ SİS ALTINDA

Silivri'de de sis gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. İlçe genelinde gün boyu etkisi sürdüren sis akşam saatlerinde de yoğunluk oluşturdu. Görüş mesafesini düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. D-100 Karayolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.

DHA