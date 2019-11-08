İstanbul'da gece yarısı eş zamanlı terör operasyonu! Örgütsel dökümanlar ele geçirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlil yapılanması olan KCK'ya gece vakti, özel harekatın da katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU
Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ÖZEL HAREKAT KUŞ UÇTURMADI
Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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