İstanbul'da gece yarısı korkutan deprem
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56’da Karadeniz’in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ
Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.
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#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2020
OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) https://t.co/UXXph029QP
14.04.2020, 02:56:38 TSİ
Büyüklük: 4.1,
Derinlik: 17.6 km#Kandilli
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