İstanbul'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56’da Karadeniz’in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.

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