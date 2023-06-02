İstanbul'da Gerçekleştirilen Operasyonlarla SAS Holding Dolandırıcılığına İlişkin Soruşturma Derinleşiyor

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesi sonrasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 60'a çıktı.

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesi sonrasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 60'a çıktı.

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesi sonrasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 60'a çıktı.

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13 binden fazla kişi etkilendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, saadet zinciri sistemiyle 13 binin üzerinde kişinin dolandırıldığı SAS Holding'e odaklanıyor.

Şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin ve MASAK'ın raporlarına yansıyan yöneticiler arasındaki yüklü para transferleri ve "Piramit Sistemi'ndeki 143 milyon lira kaybının ortaya çıkarılmasıyla ilgili 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bugün 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 60'a yükseldiği öğrenildi. Diğer 11 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor ve 1 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen 60 şüphelinin sorgularına bugün başlanacak. Aynı zamanda, söz konusu holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçak, 25 Haziran 2021'de Ataşehir'de para sevkiyatı yaparken silahlı saldırganlar tarafından başından vurularak öldürülmüş, holding sahibi Süleyman Aydın ise aynı gün intihar ederek yaşamına son vermişti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla giderek derinleşiyor.

11 ilde operasyon düzenlendi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bugün 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 60'a yükseldiği öğrenildi. Diğer 11 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor ve 1 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen 60 şüphelinin sorgularına bugün başlanacak. Aynı zamanda, söz konusu holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçak, 25 Haziran 2021'de Ataşehir'de para sevkiyatı yaparken silahlı saldırganlar tarafından başından vurularak öldürülmüş, holding sahibi Süleyman Aydın ise aynı gün intihar ederek yaşamına son vermişti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla giderek derinleşiyor.

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