Galatasaray Sivasspor maç sonucu | Galatasaray Sivasspor maç özeti

Galatasaray, Süper Lig’de 8. haftanın açılış mücadelesinde Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmak istedi. Fatih Terim, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncularını sert bir şekilde eleştirmişti. Terim Bunun ardından Sivasspor karşısına farklı bir kadro ile çıktı.

Galatasaray, Andone'nin 22 ve 42. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. 48. dakikada Cofie'nin kırmızı kartı ile 10 kişi kalan Sivasspor, 69. dakikada Kone ile farkı 1'e indirse de 74'te Babel tekrar farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 84'te Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle skoru 3-2 yaptı.

Galatasaray Sivasspor maçı, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray, sağ kanattan etkili geldi. Emre Mor'un sağ çizgiye açtığı topta Şener, topu içeri ortaladı. Ryan Babel'in altı pastan yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

8. dakikada Luyindama'nın savunma arkasına attığı uzun pasta Ryan Babel, kafayla topu Andone'ye indirmek istedi ama top kaleci Samassa'da kaldı.

14. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın pasında Mert Hakan Yandaş ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde sol çaprazda önü boş durumdayken topla vuruşan Mert Hakan'ın uzak direğe vuruşunu Muslera çıkardı.

17. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile etkili geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen oyuncunun içeri çevirdiği top, savunmaya çarpıp Luyindama'nın önünde kalsa da topu kazanan Sivassporlu Fernando'nun dönerek yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

20. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile karşı karşıya bir pozisyon yakaladı. Oyuncunun vuruşu Muslera'dan döndükten sonra tekrar topu alan Mert Hakan, topu içeri çevirdi ve Muslera kalesinde yokken Fernando'nun yaptığı vuruş direkten döndü. Direkten dönen topun sonrasında Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın vuruşları savunmadan döndü.

GOL | 22. dakikada Sivasspor'un üst üste atakları sonrası Andone ile kontratak şansı yakalayan Galatasaray'da, Rumen oyuncu Caner Osmanpaşa'dan sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

SARI KART | Galatasaray'da Luyindama, 24. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

25. dakikada Sivasspor sol kanattan Uğur Çiftçi ile tehlikeli olabilecek bir atak geliştirdi. Uğur'un ceza sahasına yaptığı ortayı son anda Ömer Bayram engelledi.

30. dakikada Andone, savunmanın arkasında topla buluştu. Rumen oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

SARI KART | Sivasspor'da 31. dakikada Fernando, hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | Sivasspor'da Yatabare, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

33. dakikada Galatasaray, Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Andone'nin presiyle kazandığı top, Emre Mor'un önünde kaldı. Emre'nin sol kanada Babel'e verdiği topla Hollandalı oyuncu kalesi Samassa ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmaya çalışan Babel'in vuruşu Sivas, savunmasından döndü.

35. dakikada Sivasspor, tehlikeli olabilecek bir noktadan Mert Hakan Yandaş ile serbest vuruş kullandı fakat top yandan dışarı gitti.

40. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Luyindama ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Samassa'da kaldı.

PENALTI | 41. dakikada Florin Andone, ceza sahası içine sol çaprazdan girerken Appindangoya tarafından yerde bırakıldı ve Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | Penaltı için topun başına gelen Florin Andone, 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

SARI KART | Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Isaac Cofie ve Uğur Çiftçi'den sıyrılsa da Cofie'nin müdahalesi ile yerde kaldı. 45+2'de Cofie, bu müdahale sonrası Sivasspor'da sarı kart gören üçüncü oyuncu oldu.

45+2. dakikada Cofie'nin faulü sonrası kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın ortasına Nzonzi'nin yaptığı kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Sivasspor'da Fernando oyundan çıkarken Arouna Kone oyuna dahil oldu.

46. dakikada Sivasspor'un soldan geliştirdiği atakta yapılan orta sonrasında Yatabare arka direkte kafa vuruşunu yapmak üzereyken Muslera son anda kritik bir müdahalede bulunarak vuruş şansı tanımadı.

KIRMIZI KART | Sivasspor'da Isaac Cofie, 48. dakikada pasını verdikten sonra Ömer Bayram'ın topuğuna basınca ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

49. dakikada Emre Mor, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu sağ çizgideki Andone'ye bıraktı. Rumen oyuncunun içeri çevirdiği topta Sivasspor savunması Babel'den önce müdahalede bulundu. Dönen topta Andone'nin kafa vuruşu Samassa'da kaldı.

52. dakikada Galatasaray, sol kanattan Ömer Bayram ve Ryan Babel'in paslaşmasıyla etkili geldi. Babel'in ceza sahası içine bıraktığı pas, Emre Taşdemir'in uzağında kalınca tehlikeli olabilecek bir atak sonlandı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu, kaleci Samassa çıkarmayı başardı.

57. dakikada Galatasaray, etkili olabilecek bir hızlı hücum şansı yakaladı. Şener'in savunmada yaptığı müdahale ile başlayan atakta Emre Mor, topu Belhanda'ya bıraktı. Faslı oyuncunun ceza sahasına girerken tekrar Emre Mor'a topu bırakması sonrası Emre'nin vuruşu savunmadan kornere gitti.

58. dakikada kullanılan korneri Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topa Emre Mor'un yaptığı sert vuruşu yine Sivasspor'da Arouna Kone'ye çarptı.

59. dakikada Babel'in pasında Andone savunma arkasına hareketlendi. Hakan Arslan, araya girerek Rumen oyuncuya gol şansı vermedi.

61. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı fakat top az farkla dışarı gitti.

SARI KART | Galatasaray'da Florin Andone, yaptığı Mert Hakan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | Sivasspor'da 69. dakikada Emre Kılınç'ın Şener'in arkasına attığı pasa hareketlenen Uğur Çiftçi, sol çizgiden topu içeri çevirdi ve Arouna Kone boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-1.

GOL | Galatasaray'da 74. dakikada Ryan Babel, ceza sahası içine girerken sol çaprazdan topu sağ ayağına çekerek yaptığı şık vuruşla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 76. dakikada Luyindama oyundan çıkarken Ryan Donk oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Sarı-Kırmızılılar'da 76. dakikada Emre Taşdemir'in yerine Seri oyuna dahil oldu.

77. dakikada savunma arkasına hareketlenen Yatabare'nin yaptığı aşırtma vuruş kalesine çabuk dönen Muslera'da kaldı.

SARI KART | 78. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve bir sonraki hafta için cezalı duruma düştü.

80. dakikada Galatasaray'da Florin Andone'nin sol çizgiden sert bir şekilde içeri çevirdiği topa Emre Mor kayarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

81. dakikada savunma arkasına hareketlenen Andone'ye atılan pasta, Rumen oyuncunun sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Samassa'dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Sivasspor'da Yatabare oyundan çıkarken Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

GOL | 84. dakikada yine sol kanattan gelen Sivasspor'da içeri yapılan ortaya Erdoğan Yeşilyurt iyi bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

SARI KART | 85. dakikada oyun durduktan sonra Sivasspor'un çabuk başlamasını engelleyen Yunus Akgün sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'ın yerine Armin Djerlek oyuna dahil oldu.

87. dakikada Seri'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Armin Djerlek'in yaptığı vuruş, Muslera'da kaldı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90+2. dakikada Sivasspor, sol kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği topta Djerlek'in rahat pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener

Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.

FATİH TERİM İKİ MAÇ SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü.

Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

FEGHOULİ, FALCAO VE LEMİNA KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı.

Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.

EMRE TAŞDEMİR BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın genç sol beki Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Ömer Bayram da orta sahada görev yaptı.

TERİM, SERİ'Yİ LİGDE 3 MAÇ ÜST ÜSTE YEDEK KULÜBESİNDE TUTTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Jean Michael Seri'yi ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturttu.

Ligde son olarak 5. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Seri, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi ve 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakalarda forma giyemedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçından sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ise ilk 11'de görev yaptı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.