 İstanbul'da görsel şölen: 2,5 saatte 4100 şimşek ve yıldırım

İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü.

İstanbul'da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul'da saat 01.20'den saat 03.44'e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı.

Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA