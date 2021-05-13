İstanbul'da görülmemiş tepki: Gazze için İsrail Başkonsolosluğu önünde aracını yaktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 kişi hayatını kaybederken 400'ü aşkın kişi söz konusu saldırılarda yaralandı. Bu durum nedeniyle dünyanın dört bir yanında İsrail'e karşı protestolar yapılırken İstanbul'da ilginç anlar yaşandı.

İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir vatandaş lüks marka aracını, İsrail'i protesto etmek için yaktı ve o anları kameraya aldı.

"GEREKİRSE BU YOLDA ŞEHİT OLURUZ"

İsmi öğrenilemeyen kadın aracını yakmasına ilişkin olarak," Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada anaları babaları gözyaşları içinde ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehitte oluruz, hiç önemli değil." ifadelerini kullandı.