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İstanbul’da haftasonu metro seferleri yapılmayacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.

İstanbul’da haftasonu metro seferleri yapılmayacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.

İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA




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