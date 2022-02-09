İstanbul'da halk ekmeğe zam mı yapıldı? Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu? Halk ekmek kaç TL?" İBB bünyesinde bulunan, son zamanlarda talep patlaması yaşayan halk ekmek fiyatlarında değişikliğe gidildi. Peki İstanbul'da halk ekmeğe zam mı yapıldı? Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu? Halk ekmek kaç TL?"

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Halk ekmek fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul'da 250 gram olarak 1,25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren zamlı fiyata satılacağı öne sürüldü. Peki İstanbul'da halk ekmeğe zam mı yapıldı? Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu? Halk ekmek kaç TL? İşte detaylar... İSTANBUL'DA HALK EKMEĞE ZAM MI YAPILDI? HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU? HALK EKMEK KAÇ TL? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi sosyal medya hesabından, halk ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu. İBB’ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, halk ekmeye zam yapılacağını açıklamış ve “Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil” ifadesini kullanmıştı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri halk ekmek