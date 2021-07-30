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İstanbul'da halk otobüsü alev aldı!

Başakşehir'de tamirden çıkan İstanbul Otobüs A.Ş.'ne bağlı bir halk otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul'da halk otobüsü alev aldı!

Bugün saat 05.00 sıralarında, İstanbul Otobüs A.Ş.’ne bağlı arızalı olduğu öğrenilen 34 HY 6746 plakalı halk otobüsünde seyir halinde olduğu ve Ziyapaşa Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi’ne geldiği sırada aniden yangın çıktı.

Otobüs şoförü motor kısmından yükselen alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı. Yangın sırasında ara ara meydana gelen patlamalar sonucu otobüs adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otobüsten geriye ise demir yığını kaldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

İstanbul'da halk otobüsü alev aldı!

CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, otobüsün alev alev yandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'da halk otobüsü alev aldı!

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