İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat eden doktor, bilgi verdiği hasta yakınları tarafından darp edildi.

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İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat etti. Ancak, ameliyat çıkışında hastayla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası doktor sosyal medya hesabından sitemde bulundu.

İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!

DOKTORU TEHDİT EDİP SALDIRDI

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada, hasta yakını L.A. babasını görmek istedi. Olumsuz cevap alan L.A. tartıştığı doktor Yasin Güçtekin’i tehdit etti, ardından saldırdı. Şahıs aynı zamanda hastanede bulunan cihazlara da zarar verdi.

İstanbul'da hastanede skandal olay! Doktor 10 saat boyunca ameliyat ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı!

"HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN"

Yaşanan olay sonrası Doktor Yasin Güçtekin "30 Kasım 2022 tarihi 18:00 de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğunbakımında hasta yakınları tarafından ölüm tehditleri alarak bıçak çekilerek darp edildim..."

"Bana saldıran adam babası için hayatı boyunca hiç 10 saat aç kaldı mı, hiç 10 saat babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?.. Hepsine yazıklar olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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