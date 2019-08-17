İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış kısa süre içinde afet boyutuna ulaştı ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonrası su basan Unkapanı’ndaki alt geçitte, tahliye çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin alt geçitte yaşayan evsiz bir vatandaşa ait olduğu bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı ve yağmurun biteceği tahmin edilen saat hakkında bilgi verdi…

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbul'da vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.

İstanbul’da pazar günü hava durumu; Havanın yarın 28 derece olması bekleniyor. Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA VE 5 İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den İstanbul'un ardından Ankara ve 5 il için daha uyarı geldi. Meteoroloji: Kırıkkale ve Çankırı’da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı için de uyarılarda bulunan Meteoroloji, bugün bu bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün öğlen saatleri itibarıyla başlayıp, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara’da sağanak yağış beklenmektedir.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.