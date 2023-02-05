İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da kar yağışı beklenirken şiddetli fırtına ve yağmur sonrası deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bazı hatlarda vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği ve bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği bildirildi.

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Anlık iptal edilen vapur seferleri için tıklayınız