İstanbul'da her şey güzel olacaktı! İSKİ, su ücretlerine yüzde 25 zam yapılmasını teklif edecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün gerçekleştirilecek olan Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifiyle suya zam talep edecek. Zam oranının yüzde 25 olacağı ifade edilirken yeni fiyat tarifesi de ortaya çıktı.

İŞTE ZAM KABUL EDİLİRSE YENİ TARİFE

Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya,

Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya,

Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya,

Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya,

İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya,

Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya,

Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi.

ÜCRETSİZ SU HAKKININ KALDIRILMASI DA TEKLİF EDİLDİ

Ayrıca 2019 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda kabul edilen ve abone başına yaklaşık 1 tona denk düşen ücretsiz su hakkının da kaldırılmasının teklif edildiği öğrenildi.

Su zammı kararı mecliste yapılacak müzakereler sonrası belirlenecek.

GÖKSU: KARAR KONUSUNDA SİZ NE DİYORSUNUZ?

Dün konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu," CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.