İstanbul'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da hırsızlık için girdikleri evlerden 500 bin lira değerinde altın ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

25 Ocak-12 Şubat arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Küçükçekmece'de meydana gelen 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyince şüphelilerin kimliklerini kolayca tespit etti.

12 Şubat'ta polislerin farklı adreslere düzenlediği baskın sonucunda 4 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin 19 ayrı hırsızlık olayında 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık suçundan göz altına alınan şüphelilerden; Tuncay G.'nin 28, Yunus G.'nin 45, Serhat Y.'nin 34, Ahmet A.'nın ise 6 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu bildirildi.

Şüphelilerin hırsızlık için girmeye çalıştıkları evin sahibini gördüklerinde kaçtıkları güvenlik kameralarından yansıyan görüntüler arasında.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.