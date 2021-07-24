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İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve rüzgarlı hava sebebiyle, Şile açıklarında hortum oluştu. Geçtiğimiz günlerde denize girmenin yasaklandığı ilçede hortumu gören vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

 İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında hortum oluştu. Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen hortum, bir süre devam ettikten sonra gözden kayboldu.

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

Hortum, kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür.  Bu "hortum" bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. 

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

Hortumlar hakkında bir bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında Alfred Wegener tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir.

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

HORTUM NASIL OLUŞUR?

Hava olaylarının oluşumları ne kadar karışık gözükse de, aslında hepsinin oluşumu birbirleri ile benzer şekildedir. Hortum gibi ekstrem hava olayının oluşmasındaki tek fark; yukarı seviyelere taşınan suyun (konveksiyon) çok daha fazla olması ve sürekli hızlı bir şekilde yükselmesidir. Buna basit bir örnek olarak kaynayan suyu örnek gösterebiliriz. Isındıkça yükselen hava, yukarı seviyedeki soğuk havadan dolayı içindeki su yoğuşarak milyarlarca su partiküllerini açığa çıkarır.

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

Bu milyarlarca mikro su partikülleri yukarıda birleşerek bulut diye adlandırdığımız şekilleri oluştururlar ki, bulutların büyüklükleri de taşınan havanın hızına bağlı olarak değişir. Çok hızlı bir şekilde yükselen sıcak ve nemli hava, yükselen havaya oranla çok daha soğuk olan hava tarafından emilmeye başlar. Bu esnada hava çok kararsızdır ve bu kararsızlığın tepkimesi olarak bulutun altında spiral bir şekil oluşur. Yer seviyesinden hızlıca yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür.

İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!

Bu esnada rüzgâr şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşmaya başlar. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan spiral şeklin daha belirgin, havanın ise daha kararsız hale gelmesine neden olarak hortumun gücünün artmasına neden olur. Olgunlaşmaya başlayan spiral şekil alttan emdiği havayı hızla soğutarak yoğuşturur ve şiddetli akıma, şimşeklerle birlikte dolu ve yağmur sağanakları da katılır. Hortumlar tropikal bir siklona oranla çok daha küçük, ancak bir o kadar da yıkıcıdır.

Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturur. Havanın mevsimsel değişimine göre kar hortumu ve alev hortumlarıda oluşabilmektedir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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