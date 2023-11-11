İstanbul'da hortum panik yarattı! O anlar cep telefonu kamerasında

Kent genelinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da hortum panik yarattı! O anlar cep telefonu kamerasında

Kent genelinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Kısa süreli etkili olan hortum daha sonra kaybolurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın gün içerisinde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!
Ünlü mağazanın 10 bin liralık hediye çekini duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Son Haberler
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
Çok Okunanlar
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi