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İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla iftar çadırlarının kurulamaması, İstanbul'da iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağı merak edildi. İstanbul'da iftar çadırı kurulup kurulmayacağını merak eden vatandaşlar İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında arattırdı.

İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ramazan ayında iftar ve sahur zamanlarında çadırların kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu? sorularına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?

İSTANBUL’DA İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK MI?

Ramazan ayına günler kala, oruç tutan vatandaş İstanbul’un ilçelerinde iftar ve sahur vakitlerinde çadırların kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Pandemi sonrası Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurdu. Bin kişilik olan çadırda Ramazan ayı boyunca vatandaş iftarda buluşacak.

İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?

İSTANBUL’DA İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK İLÇELER BELLİ OLDU MU?

İstanbul’da iftar ve sahur çadırlarının kurulacağı ilçeler belli oldu. Güngören’ de Belediye Başkanı Bünyamin Demirin talimatlarıyla Ramazan ayı hazırlıkları başladı. Güngören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Nazenin Demir, pandemi sonrası ilk defa toplu iftar yemeği vereceklerini söyledi. İstanbul’un diğer ilçelerinde kurulan iftar çadırı olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

İstanbul’da iftar çadırları kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu?

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