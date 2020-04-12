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İstanbul'da iki bölge trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alanın İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İstanbul'da iki bölge trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılmıştır” denildi.

İstanbul'da iki bölge trafiğe kapatıldı




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