İstanbul'da iki bölge trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılmıştır” denildi.