İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bağlantı yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.



Kaynak: AA