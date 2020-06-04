İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete açılıyor!

İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri, ''81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi'' hedefiyle başlanan ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte hizmete başlayacak. Böylece yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle katılım gösterecek.

Geçtiğimiz günlerde ilk cuma namazı için 86 cami ve açık alandan biri olarak seçilen 235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesi'nin içerisinde 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip. Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.