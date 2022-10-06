İstanbul'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parça değiştirilince ortalığı birbirine katıp müzisyeni darp ettiler!

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelen Onur Şener vakasının yankıları hala daha sürerken yine bir eğlence mekanında aynı şeyler yaşandı. İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda gelen müşterinin istek parçasını yanlışlıkla değiştiren müzisyen Arda Güner, gözü dönen şahıs tarafından kabusu yaşadı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanına giderek istek parça çaldıran Mert Öztürk isimli şahıs, parçanın müzisyen Arda Güner tarafından yanlışlıkla değiştirilmesinin ardından eğlence mekanının birbirine katarak terör estirdi. Şarkının değişmesiyle deliye dönen Mert Öztürk, müzisyen Arda Güner'in masasına gelerek "Neden parçayı değiştirdin" diye bir çıkışta bulundu.

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Arda Güner'in özür dileyerek yaptığının farkında olmadığını söylemesine kulak asmayan saldırganın daha sonra da arkadaşı "Hayırdır bir sıkıntı mı var?" şeklinde soru sorarak ortamı iyice gerdi. Müzisyen her ne kadar bir sıkıntı olmadığını söylese de saldırganlar, "Bir sıkıntı olup olmayacağına biz karar veririz" diyerek terör estirmeye başladılar.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganlar tarafından darp edilerek burnu kırılan Arda Güner hastanedeki tedavisinin ardından verdiği röportajda 5-6 kişilik saldırgan ekipten şikayetçi olduğunu belirterek "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Ben onların istek parça yaptığını ve dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. İstek parça yapan kişi masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi.

HAPİS İSTEMİYLE DEVA AÇILDI

Yaşanan olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda iddianamesini hazırladı. Taraflar arasında istek parça nedeniyle tartışma çıktığını ve Mert Öztürk'ün Arda Güner'i kafa atarak darp edip burnundaki kemiği kırdığını belirten savcılık "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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