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  3. İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü!

Eyüpsultan'da iki bina arasına inşa edilen istinat duvarının bilinmeyen bir sebeple çökmesi üzerine facianın eşiğinden dönüldü. Deprem olduğunu düşünen bina sakinleri kendilerini sokağa atarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eyüpsultan’da meydana gelen olayda, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay esnasında odasında ders çalıştığını söyleyen bir üniversite öğrencisi, uyuyor olsaydı duvarın parçalarının kafasına geleceğini belirterek o korku dolu anları anlattı. 

ÇÖKME SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay saat 01.30’da Eyüpsultan İlçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde bulunan 2 binanın arasındaki istinat duvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce inşa edilen 5 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü!

BİNA SAKİNLERİ DEPREM SANDI

İstinat duvarı çökerek altında bulunan 3 katlı bir apartmanın duvarına zarar verdi. Çökme esnasında apartmanda bulunan aile sakinleri deprem olduğunu düşünerek kendilerini sokağa attılar. Aile sakinleri durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, istinat duvarının çöktüğü bölgeyi şerit içine aldı.

"BETON PARÇALARI YATAĞIMIN ÜZERİNE GELDİ"

Çöken duvar parçalarının altında bulunan evin ikinci katına zarar verdiği esnada odası içinde ders çalışan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık, “Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları” şeklinde konuştu.

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü!

"KİMSE DURUMUN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİL"

Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise “Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız” diye konuştu.

Daha sonra zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çöken istinat duvarı ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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