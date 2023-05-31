İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu yapıldı, binlerce kutu ilaç ele geçirildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak olarak Türkiye'ye sokulan 15 bin 289 adet kanser, genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan ilaçlarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye kaçak sokulan ve burada kamu hastanelerinden temin ettikleri ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şebeke tespit etti, söz konusu ilaçları Pendik'te bir adreste sakladıklarını öğrendi.

Haberin Devamı

OPERASYON DÜZENLENDİ

26 Mayıs'ta bu adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda, ülkeye kaçak yollardan getirilen ya da Türkiye'den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan cam korumalı şişe, tablet ve kutu içerisinde toplam 15 bin 289 adet kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Ele geçen tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ORTAK HAREKET ETTİLER

Yakalanan şüphelilerin, çeşitli kamu hastanelerinde görevli bazı sağlık çalışanları ile ortak hareket ettikleri, bu kişilerin hastaya uygulaması gereken ilaçları usulsüz olarak şebekeye para karşılığı aktardıkları anlaşıldı. Yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçakçılarla ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği, yapılacak çalışma istikametinde operasyonun genişletilebileceği öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonda ele geçen kaçak ilaçlar, emniyette sergilendi.

Haberin Devamı

MİT'ten Mossad'a operasyon, 11 casus yakalandı, yeni detaylar ortaya çıktı

Dikkat Dikkat! Uzmanlar uyardı! Sahte güneş gözlükleri tehlike saçıyor

Ekşi Sözlük'te bir skandala daha imza atıldı, AK Partili esnaflar fişlendi, boykot çağrısı yapıldı!

İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!