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İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti....

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA




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