Kısıtlamada sokağa çıktığı yetmez gibi bir de ehliyetsiz araç kullanan şahıs yakalandı!NBA'de 2020-2021 sezonu başlıyor!Son dakika | HDP'li Leyla Güven, 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı1.dönem bekçilik sınavı ne zaman olacak? Bekçilik sınavı nerede yapılacak 2020?Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü ardından intihara kalkıştı!Güzel oyuncu Hazal Kaya yeni projesi için şan dersleri almaya başladı!Beşinci kol nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi? | Erdoğan beşinci kol konuşması2 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ‘Ohhh’ yazıldı!Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konularıMete Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mete Kalkavan hangi takımlı ve babası kim?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul’da kaçak silah ticareti operasyonu: 16 şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul’da kaçak silah ticareti operasyonu: 16 şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul'da, son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Operasyonlarda üçü uzun namlulu olmak üzere 49 silah ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak silah ticareti operasyonu: 16 şüpheli şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik son 1 ayda 6 operasyon başlattı. Polisi seri operasyonlara götüren ilk olay, sahte "görev kartı" bulunan bir aracı şüphe üzerine takip etmesi ile başladı. Takip edilen ve üzerinde "İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü" adına düzenlenmiş sahte hizmet kartı bulunan otomobil, polisi yasa dışı silah imalathanesine götürdü. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, Bayrampaşa'da faaliyet gösteren silah atölyesine baskın düzenledi. Ardından Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan, Avcılar ve Silivri'de toplam 6 operasyona imza atan Organize Polisi, kimlikleri tespit edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 3 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ile bu silahlara ait 750 mermi, 16'sı kuru sıkı olmak üzere ruhsatsız 46 tabanca, bu tabancalara ait 354 fişek 1 G3 mermisi, tabanca yapımında kullanılan bir torna makinesi, silah yapımında kullanılan tabanca parçaları ile birlikte iki illegal silah atölyesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Burada sorguya alınan zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin sonunda daha sonra ayrı ayrı adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 16 şüphelinin 8'i hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, diğer 8 zanlı ise "Silah İmalatı ve Ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT