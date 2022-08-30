İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!

İstanbul'da Beykoz Belediyesi'nin Riva'da hizmete sunduğu kadınlar plajında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Plajda boğulma tehlikesi yaşayan kadına erkek cankurtaranın müdahale etmesi, kadınlar tarafından büyük tepki topladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul Elmasburnu'nda sadece kadınlara özel hizmet veren plajda, büyük bir rezalete tanıklık edildi. Kadınlar plajına giden vatandaşlar, kadın cankurtaran görevlisinin olmamasından şikayetçi oldu.

İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADINA ERKEK CANKURTARAN MÜDAHALE ETTİ

Kadınlar tarafından tercih edilen Beykoz Elmasburnu kadınlar plajında dikkat çeken bir olay yaşandı. Plajda, kadın cankurtaranın olmamasından şikayetçi olan kadınlar haklı çıktı. Plajda boğulma tehlikesi geçiren bir kadına erkek cankurtaran müdahale etti.

İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!

PLAJ YERİNDE ARBEDE YAŞANDI

Sadece kadınların girebildiği plajda erkek cankurtaranın girmesi, kadınlar tarafından büyük bir tepki topladı. Kadınlar ve cankurtaranlar arasında tartışma yaşanırken büyük bir arbede meydana geldi.

İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!

Erkek cankurtaranın plaja girmesinden rahatsız olan kadınlar, yetkililere seslenerek bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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