İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çeken Pakistanlı mülteci tepki çekti! "Bu çirkinliğin gündem olması için neler yapmalıyız?"

Birçok mülteci ve yabancı uyruklu şahısın yaşadığı İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken Pakistanlılar, bitmek bilmiyor. Son olarak İstanbul'da gezdiği yerlerdeki kadınları videoya alan "kinglog55" isimli TikTok kullanıcısı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoları çok sayıda Pakistanlının beğenmesi ise dikkat çekti.

VATANDAŞLAR YAKALANMASINI İSTEDİ

Görüntüler sosyal medyada tepkileri beraberinde getirirken emniyet yetkililerinin söz konusu videolar sonrası şahıs hakkında harekete geçmesi bekleniyor.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu videoya vatandaşların verdiği tepkilerden bazıları şöyle:

- Ekonomik kriz vb hepsini hallolur diyorum ama bu sorun cidden nasıl çözülecek? Her gün bu iğrenç haberleri gördükçe vicdanım sızlıyor. Polisimiz askerimiz devletimiz yokmuş gibi yaşıyoruz. Ne olacak bu hal??!

- Bu çirkinliğin gündem olması için neler yapmalıyız?

- Bu tacizlerin sığınmacıları koruyan siyasilerin eşlerine kızlarına yönelme ihtimali yok. Çünkü halktan kopuk yaşıyorlar. Tehdit bütün Türk halkına yöneliyor. Susarsanız çok daha beteriyle karşılaşacaksınız sevgili Türk halkı.

- Şimdi size şunu sormak istiyorum hiç Afrika kökenli birisinin bunların yaptığına şahit oldunuz mu? Yada bi Japon veyahut Hollandalı gelse farz edelim gelse bunların yaptığını yapar mıydı? Kusura bakmayın ama Türk halkı olsun Suriye halkı Afgan halkı olsun Japon olsun çok fark var.

- Adamlardaki geriliğe ve kadın düşmanlığına bak. Bir kadının izni onayı olmadan nasıl görüntüsünü alır ve yayımlarsın.

- Baştakiler de en az bunlar kadar suçlu. Resmen Türk kadınlarını taciz etmek için aracı oldular, halen de Orta Doğu akın akın Türkiye'ye geliyor. Avrupa'yı örnek alacağımıza Afganistan yolunda ilerliyoruz. Seneye Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacak.

- Avrupa ülkelerinin yüzüne bile bakmayacağı mültecileri, ülkemizi yönetenler ne olursan ol gel demesiyle oldu tüm bunlar.

- Her gün kullandığım metroya zaten diken üstünde biniyordum sayenizde artık kafayı yemeden binmeye çalışacağım. Gerçekten tükendik artık.

- Kardeş ülke Pakistan'dan bahsetmesin kimse. Kardeş mardeş değiliz.