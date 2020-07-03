İstanbul'da kamyon çocuk parkına girdi!
Sultangazi'de akşam saatlerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşalınca çocuk parkına doğru kayarak girdi. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde parkta facianın eşiğinden dönüldü.
Panelvan araçtan akıl almaz görüntü! İçinden çok sayıda kişi çıktı
Üsküdar'da bir kadının meydan dayağı herkesi hayrete düşürdü!
Sakarya'da havai fişek fabrikasında korkutan patlama!
Yaşlı adamın cesedi, kokunun binayı sarması sonucu ortaya çıktı!
03 Temmuz 2020 Cuma 13:34
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT