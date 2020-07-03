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  3. İstanbul'da kamyon çocuk parkına girdi!

İstanbul'da kamyon çocuk parkına girdi!

Sultangazi'de akşam saatlerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşalınca çocuk parkına doğru kayarak girdi. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde parkta facianın eşiğinden dönüldü.

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03 Temmuz 2020 Cuma 13:34

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